No Peace No Panel | Una Nuova Campagna per Riscrivere la Narrazione della Guerra nei Media

Nei talk show e nei , la guerra corre veloce, la pace inciampa. Voci che alzano i toni, immagini a raffica, slogan che si incollano addosso. C’è un vuoto che fa rumore: chi parla davvero di come si ferma il fuoco? Scorriamo i social e vediamo esplodere clip: droni, mappe, parole grosse. In TV, gli ospiti si alternano, spesso gli stessi. Si discute di armi e confini, meno di corridoi umanitari e tregue locali. Non è un mistero: la narrazione della guerra si nutre di velocità e conflitti verbali. Eppure, oggi, ci sono oltre 110 milioni di persone in fuga nel mondo. La maggioranza delle vittime sono civili. Gli ospedali vengono colpiti. Questi fatti sono noti e verificabili. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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