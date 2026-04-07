Arezzo, 7 aprile 2026 – I Poti Pictures Studios hanno avviato il ciclo di Open Day 2026 con un evento dedicato alla discussione sui modi in cui la disabilità viene rappresentata nei media e nella comunicazione quotidiana. Durante l’incontro, sono intervenuti l’assessora Monia Monni e Saverio Tommasi, che hanno partecipato a un confronto aperto su tematiche legate alla narrazione della disabilità attraverso parole, immagini e scelte pratiche.

Arezzo, 7 aprile 2026 – I Poti Pictures Studios inaugurano il ciclo di Open Day 2026 con un incontro che, attraverso parole, immagini e scelte concrete, propone una riflessione sui linguaggi e le rappresentazioni della disabilità nella comunicazione quotidiana. Protagonisti del dialogo saranno Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, e Monia Monni, Assessora alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Toscana, con la partecipazione degli attori della Poti Pictures, venerdì 10 aprile dalle ore 18.00 presso i Poti Pictures Studios ad Arezzo (via dei Cappucini, 2). L’incontro, “Per una nuova narrazione della disabilità”, metterà a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poti Pictures, l’assessora Monia Monni e Saverio Tommasi: “per una nuova narrazione della disabilità”

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