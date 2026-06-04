È partita una campagna chiamata No Peace No Panel, che mira a cambiare il modo in cui i media raccontano i conflitti. Il progetto propone di sostituire il termine “par condicio” con “pax condicio” per riflettere un approccio diverso alla copertura delle guerre. Sono state diffuse immagini e materiali promozionali per sostenere questa iniziativa, che si concentra sulla narrazione dei conflitti e sulla rappresentazione mediatica delle situazioni di guerra.

‹ › 1 6 No peace no panel 2. ‹ › 2 6 No peace panel 3. ‹ › 3 6 No peace no panel 1. ‹ › 4 6 No peace no panel 6. ‹ › 5 6 No peace no panel 4. ‹ › 6 6 No peace no panel 5. Silenziata dalla narrazione mediatica dominante, resa vuota dal modo retorico in cui ne parla la politica, banalizzata dal mondo della cultura e dell’arte: la pace non è mai stata così necessaria, eppure non è mai stata così latitante, a partire dai nostri social. È da questa urgenza che nasce No Peace No Panel, la campagna sostenuta da giornalisti e giornaliste del servizio pubblico e privato, cittadini e cittadine comuni, direttori e direttrici di testate nazionali, intellettuali, vertici degli enti di categoria e associazioni giornalistiche e dalle più importanti associazioni e reti pacifiste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla par condicio alla pax condicio: parte la campagna No Peace No Panel per ripensare la narrazione della guerra sui media

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