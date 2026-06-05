Il governo ha deciso di rinviare l'erogazione del voucher-energia da 100 euro, previsto come misura di sostegno contro il caro bollette. La decisione arriva mentre si stanno valutando diverse modalità per riformulare gli aiuti economici destinati alle famiglie. La Lega ha espresso il suo dissenso, contribuendo alla decisione di posticipare la distribuzione. Non è ancora stata comunicata una nuova data di avvio per il bonus. La misura avrebbe dovuto essere distribuita nelle prossime settimane.

Nel governo sono in corso riflessioni su come rimodulare gli aiuti contro il caro energia. Allo studio c’era l’ipotesi di un voucher per le fasce più fragili della popolazione, il cosiddetto bonus anti-rincari che nelle prime settimane della guerra in Medio Oriente era stato archiviato in favore del taglio generale delle accise, che però non sarebbe piaciuto per niente alla Lega. La misura non convincerebbe troppo nemmeno Fratelli d’Italia, nonostante uno degli sponsor di questo strumento fosse stato il ministro Adolfo Urso. Per il momento quindi, non se ne fa nulla, e in Cdm non sono arrivati provvedimenti per ovviare al caro energia. Si proseguirà dunque per qualche altra settimana con un nuovo taglio delle accise. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - No della Lega, slitta il voucher-energia da 100 euro

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No della Lega, slitta il voucher-energia da 100 euroLa misura non convincerebbe troppo nemmeno Fratelli d’Italia. Per ovviare all’aumento del costo dei carburanti, si procederà dunque con un nuovo taglio delle accise. lettera43.it