Uccise il padre violento a Nizza Monferrato in aula gli audio delle urla di quella sera | Non si picchiano le persone
In aula sono stati ascoltati gli audio delle urla registrate durante la sera in cui una giovane ha ucciso il padre con un coltello. Le registrazioni mostrano una scena di violenza, con una voce che dice: “Non si picchiano le persone”. Il processo d’appello riguarda la giovane, accusata di aver ucciso il padre nel 2024, dopo che aveva aggredito la madre.
È iniziato il processo d'appello per la giovane Makka, che nel 2024 uccise a coltellate il padre violento per difendere la mamma da un'aggressione a Nizza Monferrato. L'avvocato della ragazza, oggi 20enne, ha raccontato a Fanpage.it lo stato d'animo della giovane durante il processo: "Ci pensa, ma vuole soprattutto diplomarsi e studiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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