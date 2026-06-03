Uccise il padre violento a Nizza Monferrato in aula gli audio delle urla di quella sera | Non si picchiano le persone

Notizia in breve

In aula sono stati ascoltati gli audio delle urla registrate durante la sera in cui una giovane ha ucciso il padre con un coltello. Le registrazioni mostrano una scena di violenza, con una voce che dice: “Non si picchiano le persone”. Il processo d’appello riguarda la giovane, accusata di aver ucciso il padre nel 2024, dopo che aveva aggredito la madre.