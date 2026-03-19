THQ Nordic ha annunciato che nel 2026 arriveranno nuovi titoli, tra cui remake e altri giochi, su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. La compagnia ha comunicato che questa lineup sarà particolarmente consistente, con diversi titoli in programma per le console della famiglia Nintendo. La notizia riguarda sia i giochi già noti che alcune novità in fase di sviluppo.

Il 2026 si preannuncia un anno particolarmente ricco per THQ Nordic, che ha annunciato una lineup importante dedicata a Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. L’azienda punta a consolidare la propria presenza sulla piattaforma Nintendo con una strategia chiara: combinare remake di successo e nuove produzioni capaci di attirare sia i fan storici che i nuovi giocatori. Questa visione si traduce in una proposta varia, che spazia dall’azione fantascientifica fino alle avventure narrative più leggere e accessibili. THQ Nordic dimostra così di voler coprire diversi segmenti di pubblico, senza limitarsi a un solo genere o stile di gioco. Tra i titoli più attesi spiccano grandi ritorni come Destroy All Humans!, una nuova versione di Disney Epic Mickey e un progetto completamente inedito dedicato a SpongeBob SquarePants. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - THQ Nordic annuncia l’arrivo di Remake e nuovi titoli su Nintendo Switch 2

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