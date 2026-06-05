Nintendo lancia una nuova Switch 2 solo per l’Europa

Notizia in breve

Nintendo ha annunciato il lancio di una nuova versione della console Switch, denominata Switch 2, destinata esclusivamente al mercato europeo. La decisione segue le recenti normative europee che regolano i dispositivi portatili e la tecnologia. La console sarà disponibile solo in Europa, senza indicazioni su eventuali distribuzioni in altri mercati. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a specifiche tecniche o date di uscita.