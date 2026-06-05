Nintendo lancia una nuova Switch 2 solo per l’Europa
Nintendo ha annunciato il lancio di una nuova versione della console Switch, denominata Switch 2, destinata esclusivamente al mercato europeo. La decisione segue le recenti normative europee che regolano i dispositivi portatili e la tecnologia. La console sarà disponibile solo in Europa, senza indicazioni su eventuali distribuzioni in altri mercati. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a specifiche tecniche o date di uscita.
(Adnkronos) – Il corso della tecnologia portatile si appresta a subire un'inversione di marcia guidata dalle normative europee, e Nintendo sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata. L'azienda giapponese ha confermato sul proprio sito ufficiale la pianificazione di modifiche strutturali per l'hardware di Switch 2 destinato ai mercati dell'Unione Europea, consentendo agli utenti di rimuovere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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