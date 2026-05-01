Durante una conferenza stampa, il presidente della Fifa ha annunciato che l’Iran parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti. In seguito, si è verificato un incidente diplomatico sul palco, senza ulteriori dettagli ufficiali. L’annuncio ha confermato che l’Italia non avrà la possibilità di essere ripescata per questa edizione del torneo. La comunicazione ha suscitato reazioni nel mondo calcistico e diplomatico.

Niente ripescaggio per l'Italia. "L' Iran sarà ai Mondiali di calcio 2026 e giocherà negli Stati Uniti". A confermarlo, dopo settimane di voci impazzite, è il presidente della Fifa in persona Gianni Infantino, direttamente da Vancouver, durante il 76° Congresso della Federcalcio mondiale. Una decisione che sfida il clima di tensione internazionale e le recenti difficoltà logistiche: la delegazione guidata da Mehdi Taj era stata respinta alla frontiera canadese nei giorni scorsi proprio a causa delle sanzioni e dei legami con i Pasdaran. Nonostante l'assenza fisica dei delegati di Teheran al Congresso - gli unici assenti tra le 211 federazioni - la Fifa ha scelto la linea della " neutralità sportiva ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fifa, Infantino: "Iran ai mondiali", niente ripescaggio per l'Italia. Poi il disastro diplomatico sul palco

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