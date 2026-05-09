Bonny sceglie la Costa d’Avorio | niente Francia l’attaccante dell’Inter andrà ai Mondiali con la sua Nazionale! L’ufficialità della FIFA
Ange-Yoan Bonny ha annunciato ufficialmente la sua scelta di giocare con la nazionale della Costa d’Avorio, rinunciando alla possibilità di rappresentare la Francia. La decisione è stata confermata dalla FIFA, che ha reso noto che l’attaccante dell’Inter parteciperà ai prossimi Mondiali con la squadra africana. Bonny, che ha origini ivoriane, ha optato di rafforzare il legame con la propria nazione di provenienza.
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