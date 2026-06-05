Niente acqua in alcune vie del centro per la rottura di una condotta Aca

Notizia in breve

Per una rottura accidentale di una condotta Aca, alcune vie del centro e il lungomare nord sono rimasti senz’acqua. La rottura si è verificata questa mattina, provocando l’interruzione del servizio idrico. Le squadre di manutenzione sono sul posto per le riparazioni. Non sono ancora state fornite tempistiche precise per il ripristino. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato eventuali interruzioni programmate.