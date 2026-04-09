Niente acqua nei campus universitari e nel centro di raccolta di via Prati per i lavori Aca | disposta la chiusura
Nelle giornate del 13 e 14 aprile, i campus universitari di Pescara e Chieti dell’università d’Annunzio resteranno chiusi, insieme al centro di raccolta di via Prati, a causa di lavori di manutenzione di Aca sull’acquedotto Giardino. Durante questo intervento, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa, interessando le strutture e le zone circostanti. La chiusura si rende necessaria per consentire le operazioni di riparazione e manutenzione programmate.
Chiudono anche i Campus di Pescara e Chieti dell’università d’Annunzio e il centro raccolta di Ambiente (strada Prati) il 13 e il 14 aprile, e cioè nei due giorni in cui l’acqua non ci sarà per consentire l’imponente intervento di Aca sull’acquedotto Giardino che comporterà interruzioni idriche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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