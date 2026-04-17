Diverse zone di Montesilvano senza acqua per la rottura di una condotta

Il Comune di Montesilvano ha comunicato che, a causa di un guasto sulla condotta dell'Aca in via Saragat, molte aree della città sono senza acqua. La rottura ha causato una sospensione temporanea dell’erogazione in diverse zone, creando disagi tra i residenti. L’amministrazione ha invitato la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti e a rispettare eventuali indicazioni fornite. La riparazione è in corso per ripristinare il servizio il prima possibile.

Un avviso urgente del Comune di Montesilvano informa cittadinanza che, a causa di un improvviso guasto sulla condotta dell'Aca situata in via Saragat, si sta verificando una sospensione dell’erogazione idrica in diverse zone della città. ?I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Grossa rottura di una condotta, Casalecchio a corto di acqua: “L’intervento sarà lungo”Casalecchio di Reno (Bologna), 13 febbraio 2026 – Grossi disagi a Casalecchio di Reno per una grossa rottura di una condotta idraulica. Rottura della condotta a Farindola: senz’acqua l’ospedale di Penne e diversi comuni, disagi anche a Pescara ColliUn smottamento la causa, spiega l'Aca che sta già operando per risolvere il problema. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: De Martinis firma l'ordinanza per il divieto di consumo dell'acqua per uso potabile e alimentare dal 14 aprile a Montesilvano; Raccolta differenziata: oggi attivazione in due zone di Montesilvano LE STRADE COINVOLTE; Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiuti; Montesilvano estende il porta a porta: dal 13 aprile il nuovo servizio attivo nelle Zone 4 e 5. Diverse zone di Montesilvano senza acqua per la rottura di una condottaUn avviso urgente del Comune di Montesilvano informa cittadinanza che, a causa di un improvviso guasto sulla condotta dell'Aca situata in via Saragat, si sta verificando una sospensione dell’erogazion ... ilpescara.it Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiutiA ?Montesilvano, dal 13 aprile, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, sarà esteso alle zone 4 e 5. Va avanti senza sosta il cronoprogramma per l’implementazione del sistema di ... ilpescara.it Scalinate di Trieste, via al piano di interventi si parte da scala rietti, ma i lavori coinvolgeranno diverse zone della città Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel - facebook.com facebook