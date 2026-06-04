Biodiversità Terna partecipa al progetto europeo LIFE PolliNetwork a tutela degli insetti impollinatori

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna ha annunciato la propria partecipazione al progetto europeo LIFE PolliNetwork, dedicato alla tutela degli insetti impollinatori. La società si impegna a promuovere iniziative per favorire la biodiversità e proteggere le specie di api e altri insetti fondamentali per l’ecosistema. L’obiettivo è sostenere pratiche che migliorino la qualità degli habitat naturali e favoriscano la riproduzione di queste specie.