Biodiversità Terna partecipa al progetto europeo LIFE PolliNetwork a tutela degli insetti impollinatori
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna ha annunciato la propria partecipazione al progetto europeo LIFE PolliNetwork, dedicato alla tutela degli insetti impollinatori. La società si impegna a promuovere iniziative per favorire la biodiversità e proteggere le specie di api e altri insetti fondamentali per l’ecosistema. L’obiettivo è sostenere pratiche che migliorino la qualità degli habitat naturali e favoriscano la riproduzione di queste specie.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto LIFE PolliNetwork, coordinato da WWF Italia e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE Natura & Biodiversità, con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Fondazione CARIPLO. Terna investe sulle biodiversità. Il declino degli insetti impollinatori rappresenta una minaccia concreta per la biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la sicurezza alimentare. Per rispondere a questa sfida, LIFE PolliNetwork propone un modello innovativo di restauro della natura, capace di integrare tutela ambientale, infrastrutture e partecipazione dei territori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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