Neymar palleggia e segna 15 metri sopra il livello del suolo | Red Bull che follia!

Notizia in breve

Neymar ha partecipato a una sfida di freestyle organizzata da Red Bull, palleggiando e segnando da una piattaforma a 15 metri di altezza. Il 34enne brasiliano ha mostrato abilità con il pallone in un contesto acrobatico. L'evento ha coinvolto il famoso atleta in un'esibizione che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e sport estremi. La performance ha avuto luogo su una piattaforma elevata, creando un effetto visivo spettacolare.