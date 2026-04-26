Laurent Mekies | il cambio di fabbrica Red Bull porterà la squadra a un nuovo livello

Red Bull ha annunciato un cambio di fabbrica che secondo le dichiarazioni di un rappresentante della squadra potrebbe portarla a un nuovo livello. L'azienda sta adottando modifiche strategiche volte a garantire un futuro sostenibile, con interventi che riguardano sia le strutture che le risorse impiegate. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio per rafforzare la posizione nel settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Laurent Mekies, team principal di Red Bull Racing, ha recentemente sottolineato che un cambiamento significativo all’interno della fabbrica della squadra potrebbe portare a un livello completamente nuovo di prestazioni. Nella stagione di Formula 1 del 2026, Red Bull ha faticato a tenere il passo con avversari storici come Mercedes, Ferrari e McLaren. Dopo tre gare, il duo composto da Max Verstappen e Isack Hadjar ha accumulato solo 16 punti, portando la squadra a un pareggio con l’Alpine nella classifica. Oltre a problemi di prestazioni, la notizia del trasferimento dell’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, alla McLaren nel 2028 ha ulteriormente infuocato il dibattito.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Laurent Mekies: il cambio di fabbrica Red Bull porterà la squadra a un nuovo livello. Notizie correlate Leggi anche: Max Verstappen e Laurent Mekies: incontro straordinario di 12 ore con Red Bull. Helmut Marko continua a consigliare Red Bull dopo la sua partenza, afferma Laurent Mekies.Helmut Marko continua a consigliare Red Bull dopo la sua partenza, afferma Laurent Mekies. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Laurent Mekies: il cambio di fabbrica Red Bull porterà la squadra a un nuovo livello.; F1 | Nuovo cambio regolamentare in vista sulle Power Unit. Laurent Mekies: il cambio di fabbrica Red Bull porterà la squadra a un nuovo livello.Laurent Mekies, team principal di Red Bull Racing, ha recentemente sottolineato che un cambiamento significativo all’interno della fabbrica della squadra potrebbe portare a un livello completamente nu ... napolipiu.com Laurent Mekies, la carriera in F1 prima dell'arrivo in Red BullDopo la separazione con effetto immediato tra Christian Horner e la Red Bull, a prendere il timone della squadra con sede a Milton Keynes sarà Laurent Mekies. Il francese viene promosso a team ... sport.sky.it JEAN TODT: “L’HALO HA SALVATO GROSJEAN DALLA DECAPITAZIONE, EPPURE LUI ERA CONTRARIO ALLA SUA INTRODUZIONE” “L’introduzione dell’Halo Il responsabile del programma all’epoca era Laurent Mekies. In molti si opposero. Dicevano - facebook.com facebook Laurent Mekies chiarisce la posizione di Verstappen: “Non sta pensando al ritiro, ma al bene della F1” - x.com