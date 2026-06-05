New York si prepara per i Mondiali e il sindaco Mamdani cita… Balotelli e Mourinho

Il sindaco di New York ha citato Mario Balotelli e José Mourinho in un discorso ufficiale riguardante i Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Le due figure sono state utilizzate come simboli di riferimento per l’evento sportivo. L’attenzione si concentra sulla preparazione della città in vista della manifestazione internazionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui piani specifici o sulle iniziative locali legate ai Mondiali.

(Adnkronos) – Mario Balotelli e José Mourinho al centro di un discorso istituzionale a New York, veri e propri riferimenti simbolici verso i Mondiali 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’attaccante azzurro e lo Special One sono stati clamorosamente citati da Zohran Mamdani, sindaco della città e grande appassionato di calcio, durante un intervento dedicato alla preparazione logistica della Coppa del Mondo al via tra pochi giorni. Le parole di Mamdani hanno presto fatto il giro dei social, soprattutto quando ha richiamato una celebre frase di Balotelli, da lui definito “uno dei più grandi attaccanti dell’era moderna”. Ricordando il. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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Mourinho e Balotelli citati nel discorso del sindaco di New York pre-Mondiali #SkySport x.com

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