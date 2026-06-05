New York cancella mamma e papà | ora sono genitori gestanti o non gestanti

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A New York, una legge approvata dai democratici elimina i termini “madre” e “padre” dai testi normativi, sostituendoli con “genitori gestanti” o “non gestanti”. La modifica riguarda i riferimenti legali alle figure genitoriali, che ora non saranno più chiamate con i tradizionali termini. Questa scelta fa parte di una serie di interventi che, secondo i promotori, mirano a riflettere le nuove realtà familiari.

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Prima hanno riscritto il vocabolario. Poi la storia. Ora tocca alla famiglia. A New York, dove il politicamente corretto è ormai diventato una specie di burocrazia dell’assurdo, i democratici hanno approvato una legge che cancella dai testi normativi le parole “madre” e “padre”. Non perché siano offensive, non perché siano incomprensibili, ma perché, secondo la religione woke, la realtà biologica va sempre sottoposta a revisione ideologica. Come riportato dal New York Post, il termine “mother” verrebbe sostituito con “gestating parent”, cioè “genitore gestante”, mentre “father” diventerebbe “non-gestating parent” o semplicemente “parent”. Tradotto: la mamma non è più mamma, è un soggetto amministrativo dotato di funzione gestazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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