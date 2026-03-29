I genitori di Selvaggia Lucarelli sono Nicola e Nadia. La giornalista ha parlato pubblicamente del forte legame con loro, in particolare con la madre Nadia, che recentemente è deceduta. La famiglia ha avuto un ruolo importante nella sua vita e nel suo percorso personale e professionale.

I genitori di Selvaggia Lucarelli sono Nicola e Nadia, lei stessa ha spesso raccontato dell’amore viscerale nei loro confronti, soprattutto per la madre che di recente è tristemente passata a miglior vita. La donna ha affrontato per anni il calvario della malattia, l’Alzheimer, prima di lasciare questa terra durante i mesi della pandemia. “È morta di Covid e compromessi” – raccontò Selvaggia Lucarelli – “I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere lasciano inevitabilmente indietro qualcuno”. I genitori di Selvaggia Lucarelli hanno avuto anche altri tre figli ma uno di loro è scomparso poco tempo dopo la nascita per un avvenimento tragico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Selvaggia Lucarelli, papà Nicola e mamma Nadia

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