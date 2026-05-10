Chi sono i genitori e i fratelli di Clementino papà Salvatore Maccaro e mamma Tina Stampanato

Da metropolitanmagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Clementino è figlio di Salvatore Maccaro e Tina Stampanato. La sua famiglia ha avuto un ruolo importante nella sua formazione, specialmente nel campo artistico e musicale. La presenza di genitori e fratelli ha contribuito a creare un ambiente in cui la passione per la musica si è sviluppata nel tempo. La sua biografia evidenzia come l’ambiente familiare abbia influito sulla sua carriera artistica.

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Clementino è nato in una famiglia in cui l’arte in generale, e la musica in particolare, ha accompagnato la sua crescita. La sua passione per il canto con il tempo è poi diventata la sua professione. Entrambi i genitori di Clementino, mamma Tina Stampanato  e papà Salvatore Maccaro, sono degli appassionati di musica, e non solo: i genitori di Clementino sono anche degli estimatori del mondo del teatro. Per quanto riguarda invece dettagli più personali non si conoscono le date di nascita del signor Salvatore e della signora Tina. Invece si conosce il lavoro di suo padre: impiegato alle Dogane di Napoli. Dall’amore di Tina Stampanato e Salvatore Maccaro sono nati tre figli “artisti”: Clementino, che è il maggiore; il secondogenito, Paolo; la terzogenita, Milly, 10 anni più piccola del rapper.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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