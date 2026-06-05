A New York, i termini “mamma” e “papà” sono stati sostituiti con “genitori gestanti” o “non gestanti” nelle comunicazioni ufficiali. La modifica riguarda i documenti e le procedure amministrative. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La riforma mira a usare un linguaggio più inclusivo, eliminando riferimenti di genere tradizionali. La legge entrerà in vigore immediatamente, modificando le formulazioni usate negli atti pubblici.

La trasformazione del linguaggio istituzionale è diventata uno dei terreni più controversi del dibattito politico contemporaneo. Le parole non sono più soltanto strumenti descrittivi, ma elementi normativi che riflettono visioni differenti della società, della famiglia e delle identità individuali. In questo contesto, ogni intervento sul lessico delle leggi assume un valore che va oltre la tecnica giuridica, diventando un segnale culturale capace di generare reazioni immediate e spesso polarizzate. Leggi anche: La Corte d’Appello dice sì a “genitore 1 e 2” sulla carta d’identità: smentito il decreto Salvini La riforma del linguaggio legale a New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - New York cancella “mamma e papà”: da ora sono “genitori gestanti” (o “non gestanti”)

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She Came to Surprise Her Overtime Husband, but Caught Him with His Mistress Instead!

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