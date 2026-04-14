Francesco Chiofalo ha affermato di provenire da una famiglia considerata stabile e rispettabile. Suo padre lavora come costruttore edile, mentre sua madre esercita la professione di magistrato. Queste informazioni sono state condivise dallo stesso protagonista in diverse occasioni, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della sua origine familiare.

Francesco Chiofalo ha più volte dichiarato di provenire da una “buona famiglia”: è figlio di un costruttore edile ed un magistrato. I genitori di Francesco Chiofalo hanno anche gestito insieme una guest house (o bed & breakfast) a Roma, attività nella quale Francesco ha lavorato per un periodo, soprattutto dopo aver abbandonato la carriera nel rugby per problemi fisici. La famiglia dell’influencer ha scelto di mantenere un profilo relativamente riservato, nonostante le apparizioni in TV della mamma, ad esempio a “ Pomeriggio 5 ” o in messaggi su Instagram in occasione di eventi personali come l’intervento per il tumore al cervello nel 2019.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Francesco Chiofalo, papà costruttore e mamma magistrato: “Vengo da una buona famiglia”

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