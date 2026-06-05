Il premier israeliano ha dichiarato che non ci sarà alcuna tregua con il Libano, negando la possibilità di un accordo con Hezbollah. Ha aggiunto che non ha senso far votare il governo su un'intesa che, a suo avviso, non esiste. La decisione arriva in un momento in cui si discuteva di un prolungamento del cessate il fuoco tra le due parti, raggiunto in un incontro a Washington.

Che il prolungamento del cessate il fuoco tra Israele e Libano, raggiunto a Washington, fosse più che altro di facciata, erano in molti a pensarlo. Proprio per questo non sorprende che oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non ha mai fermato i raid su Beirut e dintorni, spingendo Hezbollah a rifiutare la proposta di pace, abbia confermato i sospetti di chi non ha mai creduto a questa tregua. Come affermato da Bibi al termine del consiglio di gabinetto, “il governo israeliano non voterà l’accordo sul cessate il fuoco in Libano se Hezbollah non accetterà la tregua”. Una presa di posizione che, come spiegano i media israeliani, è arrivata a seguito delle forti proteste di numerosi ministri, tra cui Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, che criticavano la presunta debolezza dell’intesa raggiunta a Washington. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu affossa la tregua con il Libano: “Nessun accordo con Hezbollah, inutile far votare il governo su un’intesa che non esiste”

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