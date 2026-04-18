A Netanyahu la tregua con Hezbollah va di traverso | Scioccato da Trump che vieta gli attacchi al Libano

Il presidente israeliano ha espresso sorpresa e disappunto riguardo alla decisione dell’amministrazione statunitense di vietare operazioni militari nel Libano. La comunicazione è arrivata tramite un post su un social network, dove è stato scritto in modo deciso che gli Stati Uniti hanno imposto un divieto all’azione militare contro Hezbollah. La misura ha suscitato reazioni di contrarietà da parte delle autorità israeliane, che vedono complicato il proseguimento delle operazioni.

“Gli Stati Uniti glielo VIETANO. Ora basta”. Con questo post sul suo social Truth, utilizzando non a caso lettere maiuscole, il presidente Donald Trump venerdì pomeriggio ha fatto sapere di aver imposto all’omologo israeliano Netanyahu una interruzione delle operazioni militari in Libano. Come spesso accade, a qualche ora di distanza dalla pubblicazione di questa dichiarazione Trump, parlando con i giornalisti sull’Air Force One poche ore fa, ha corretto i toni e se da un lato ha ammesso che con Bibi Netanyahu non sempre sono concordi sulla lettura della crisi del Medio Oriente, si intendono comunque perché “hanno divergenze su alcune questioni, ma è stato un buon partner; ha fatto un buon lavoro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Netanyahu la tregua con Hezbollah va di traverso: “Scioccato da Trump” che vieta gli attacchi al Libano Notizie correlate Trump: “Attacchi in Libano? Israele deve fermarsi”. Netanyahu si dice “scioccato”. Petroliere attraversano lo Stretto di HormuzUn convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Meloni, la speranza della tregua e il gelo con Netanyahu: "Attacchi in Libano da irresponsabili"da Roma Dal terrore per l’attacco a tappeto minacciato da Donald Trump al cessate il fuoco in una sola notte. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump: 'Israele non può più colpire il Libano', Netanyahu 'scioccato'; La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump; L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati Uniti -La giornata del 17 aprile; Netanyahu scioccato dal post di Trump sul Libano. Il divieto Usa ai raid israeliani. Guerra, Trump vieta a Israele di bombardare il Libano. Netanyahu «scioccato» chiede chiarimentiScattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, annunciata da Trump come «la decima guerra» a cui riuscirà a porre fine. «Spero che Hezbollah si comporti ... ilmattino.it Trump: 'Israele non può più colpire il Libano', Netanyahu 'scioccato'Donald Trump ha annunciato una tregua di 10 giorni sull'ultimo fronte rimasto aperto della guerra, scattata il 28 febbraio contro l'Iran e che due giorni dopo aveva di nuovo riacceso le polveri tra He ... ansa.it Netanyahu «scioccato» dal post di Trump: «Proibirò a Israele di bombardare il Libano» facebook La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump x.com