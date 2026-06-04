israele e libano accordo su tregua e zone di sicurezza che escludono hezbollah

Israele e Libano hanno confermato il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di zone di sicurezza nel territorio libanese, escludendo Hezbollah. L’accordo prevede la creazione di aree di sorveglianza libanesi e il mantenimento della calma tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di implementazione o sui tempi di applicazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha coinvolto Hezbollah nel processo.

Lo si legge in un comunicato diffuso al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due Paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno per arrivare a un’intesa globale di pace e sicurezza. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l’istituzione di zone di sicurezza libanesi che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in un comunicato diffuso al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due Paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l’obiettivo di raggiungere un «accordo globale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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ISRAELE-LIBANO, UNA TREGUA DI FACCIATA SCRITTA SOTTO LE BOMBE | FILIPPO LANDI

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Accordo per un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano x.com

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