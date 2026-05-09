Militare morto per tumore dopo una missione ministero dovrà pagare 10 anni di vitalizi arretrati a moglie e figlia

Il ministero della Difesa è stato condannato a versare dieci anni di vitalizi arretrati alla vedova e alla figlia di un maresciallo dell’Esercito, deceduto nel 2006 a causa di un tumore. Il militare aveva partecipato a una missione in Bosnia tra il 2000 e il 2001. La sentenza si riferisce al pagamento di somme relative a pensions arretrate per il periodo successivo alla sua morte.

Il ministero della Difesa dovrà pagare 10 anni di vitalizi arretrati alla moglie e alla figlia di Giuseppe Soldano, un maresciallo palermitano dell’Esercito morto nel 2006 a causa di un tumore correlato a una missione svolta tra il 2000 e il 2001 in Bosnia, dove il militare era entrato in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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