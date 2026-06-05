Gli Stati Uniti hanno intensificato le azioni contro le criptovalute iraniane, colpendo piattaforme e transazioni sospettate di essere usate per bypassare le sanzioni economiche. L’obiettivo è bloccare le operazioni digitali che facilitano il commercio e il trasferimento di fondi in Iran, in risposta alle restrizioni imposte a livello internazionale. Le autorità statunitensi hanno annunciato misure per interrompere le attività delle criptovalute legate all’Iran e monitorano le transazioni sospette nel settore.

L’Iran usa l’arma delle criptovalute come strumento di aggiramento delle pesanti sanzioni internazionali, statunitensi in testa, a cui è sottoposto, e Washington nel pieno di una difficile fase di negoziato per porre fine alla Terza guerra del Golfo ha alzato l’asticella della pressione mettendo nel mirino Nobitex, il maggior exchange di valute decentralizzate e digitalizzate della Repubblica Islamica, assieme a altri tre portali (Bitpin, Ramzinex, e Wallex) che complessivamente coprono la maggioranza assoluta degli scambi nel Paese. La leva, ormai nota nelle campagne sanzionatorie Usa, è quella dell’ Office of Foreign Asset Control (Ofac),... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nella guerra delle sanzioni gli Usa ora attaccano le cripto iraniane

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