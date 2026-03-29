Il flop delle difese aeree iraniane e le perdite dei caccia Usa | i numeri che svelano l' andamento della guerra

A circa un mese dall'inizio delle operazioni nel Golfo Persico, si può fare una prima analisi delle perdite aeree delle forze statunitensi e israeliane, confrontandole con i dati della coalizione durante la Prima Guerra del Golfo nel 1991. In particolare, si evidenzia il fallimento delle difese aeree iraniane e le perdite di caccia statunitensi in questa fase del conflitto.

In un mese Teheran ha abbattuto soprattutto droni e danneggiato appena due caccia. Il paragone con la Guerra del Golfo mostra una reazione molto più debole del previsto L'U.S. Air Force ha perduto tre cacciabombardieri F-15E per fuoco amico, 12 UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) tipo MQ-9 “Reaper”, un elicottero UH-60 per attacco di drone kamikaze e un'aerocisterna KC-135 per collisione in volo. Una seconda aerocisterna ha subito danni durante la collisione ma è riuscita ad atterrare. Altri sei KC-135 sono stati danneggiati a terra da attacchi missilistici, mentre un numero imprecisato di questi velivoli (insieme probabilmente a un AWACS E-3 “Sentry”) è stato danneggiato o distrutto da un attacco iraniano con missili balistici effettuato il 27 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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