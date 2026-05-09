Babak Zanjani dal cappio alla guerra digitale Chi è e come si muove il cripto soldato che aiuta l’Iran a eludere le sanzioni Usa

Babak Zanjani, noto per aver affrontato la condanna a morte in Iran, si è trasformato in un protagonista della guerra digitale. Conosciuto come un “cripto soldato”, aiuta il governo iraniano a aggirare le sanzioni degli Stati Uniti attraverso strumenti e strategie legate alle criptovalute. La sua attività si concentra sulla facilitazione di operazioni finanziarie clandestine, sfruttando tecnologie avanzate per eludere i controlli internazionali. La sua figura rappresenta un ponte tra il mondo economico e quello digitale in un contesto di tensioni geopolitiche.

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