Nel quartiere arrivano le bancarelle ma non solo e dalle 7 del mattino cambia la viabilità

Da questa mattina alle 7, cambia la viabilità nel quartiere per l’allestimento delle bancarelle e delle decorazioni natalizie. Le strade principali sono state chiuse al traffico, mentre le bancarelle iniziano a posizionarsi tra le vie. Le decorazioni con grandi fiocchi rosa sono già visibili, segnalando l’inizio delle operazioni di allestimento. La zona si prepara all’evento che coinvolge negozi, espositori e cittadini.

Il quartiere è già addobbato a festa con i grandi fiocchi rosa che annunciano l’arrivo delle bancarelle. L’appuntamento è per domenica 7 giugno quando il rione Cristo Re verrà invaso dagli stand della Fiera dei Mercanti.L’evento, intitolato “Aspettando l’estate”, non sarà solo un’occasione per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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