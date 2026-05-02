C' è la Fiera di Santa Croce 100 bancarelle in centro e cambia la viabilità

Domani, domenica 3 maggio, piazza Duomo e alcune vie del centro storico saranno occupate da circa 100 bancarelle per la tradizionale Fiera di Santa Croce. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa data, comporterà modifiche alla viabilità nel centro cittadino. La fiera si tiene in un'area pedonale e coinvolge diversi punti della zona storica, attirando visitatori e residenti.

Domani, domenica 3 maggio, piazza Duomo e alcune vie del centro storico ospiteranno le bancarelle della tradizionale Fiera di Santa Croce.Comunemente denominata “Fiera delle scale” in quanto un tempo era caratterizzata soprattutto dalla vendita di scale in legno, oggi ha assunto un carattere più.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Trento, 100 bancarelle per la Fiera di Santa Croce: blocchi al centro? Cosa sapere Trento, domenica 3 maggio, cento bancarelle tra piazza Duomo e vie del centro. Fiera di San Giuseppe pronti via. Come cambia la viabilità in centro. Croce Rossa e Asl in prima lineaOltre 600 bancarelle per un appuntamento della tradizione spezzina che si tramanda dal lontano 1654. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiera di Santa Zita alla Foce oggi a Genova: circa 200 banchi e strade chiuse; Fiera di San Giorgio, quattro giorni tra stand, luna park e prodotti tipici; Trento, Fiera di Santa Croce: domenica 100 bancarelle in centro storico; Fiera di San Ciriaco. C’è la Fiera di San Ciriaco, 456 stand da mare a mare: centro blindato ad Ancona e navette anti-caosANCONA L’evento dell’anno per buona parte degli anconetani. Parte ufficialmente oggi il serpentone di bancarelle (456, sei in ... msn.com La Fiera di San Giuseppe. C’è l’ultima chiamata per giostre ed espositoriManca poco più di un mese alla fiera patronale di San Giuseppe del 19 marzo e la macchina organizzativa comunale è a pieno regime. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati predisposti gli avvisi di ... lanazione.it Fiera di Santa Croce, domenica 100 bancarelle in centro storico Domenica 3 piazza Duomo e alcune vie del centro storico ospiteranno le bancarelle della tradizionale Fiera di Santa Croce. Comunemente denominata “Fiera delle scale” in quant - facebook.com facebook