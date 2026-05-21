A Monza arrivano le bancarelle | strade chiuse dalle 7 del mattino

A Monza, domenica, le bancarelle della Fiera dei Mercanti occuperanno le vie centrali, portando con sé la chiusura di alcune strade a partire dalle 7 del mattino. La chiusura temporanea delle strade avverrà per permettere lo svolgimento della fiera e garantirne la sicurezza. Le vie interessate resteranno interdette al traffico durante tutta la giornata, con eventuali deviazioni indicate dalle autorità locali. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della città, coinvolgendo espositori e visitatori.

Domenica a Monza arriveranno le bancarelle della Fiera dei Mercanti e le strade chiuderanno sin dalla mattina.Il 24 maggio, dalle 7 alle 20, nel quartiere di Triante ci sarà la Fiera dei Mercanti. Arriveranno tante bancarelle nel quartiere: un’occasione da non perdere per gli amanti dello. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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