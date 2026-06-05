Nel 2024, in Umbria, più di 380 mila persone hanno svolto almeno un’attività soggetta a contribuzione presso l’Inps. Un dipendente su sei lavora nel settore pubblico, dove i redditi sono inferiori alla media. La maggior parte delle persone coinvolte svolge lavori con retribuzioni più basse rispetto ad altre regioni. I dati evidenziano una presenza significativa di lavoratori pubblici e un livello di reddito più contenuto rispetto alla media nazionale.

In Umbria, nel 2024, oltre 380 mila persone hanno svolto almeno un’attività soggetta a contribuzione presso l’Inps. Ma come si distribuisce questo esercito di lavoratori tra lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato? E cosa distingue la nostra regione dal resto d’Italia? E’ su questo che si è focalizzata l’Agenzia Umbria Ricerche che ha analizzato un mercato del lavoro che risulta molto concentrato nel privato dipendente, che assorbe il 58,9% del totale. Una quota alta, certo, ma inferiore alla media nazionale (62,5%) e al Nord (66,4%), segno di una struttura produttiva più frammentata e fatta di piccole imprese. Il pubblico impiego pesa invece per il 14,4%, un po’ sopra la media nazionale e del Nord, contribuendo a una maggiore stabilità dei redditi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel pubblico un dipendente su sei. Ma qui redditi più bassi della media

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Prezzi alti e stipendi fermi: quali sono le colpe di sindacati, aziende e governo

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