Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso ma nel mio cuore sei ancora qui vicino a me Ciao nonno | Giuseppe Giofrè in lutto

Il ballerino e ex giudice di un noto talent show ha annunciato la perdita del nonno, a cui aveva dedicato un libro pubblicato nel 2024 intitolato “Stidda – Il coraggio di un sogno”. In un messaggio sui social, ha scritto che il nonno rimarrà sempre nel suo cuore, paragonandolo a una stella luminosa nel cielo. La notizia ha suscitato un cordoglio tra i follower e gli amici del protagonista.

Gli aveva anche dedicato un libro dal titolo “Stidda – Il coraggio di un sogno “, pubblicato nel 2024, il ballerino ed ex giudice di “ Amici di Maria De Filippi”, Giuseppe Giofrè ha salutato per sempre suo nonno Peppe. La dolce dedica con un post su Instagram e un video con il nonno del ballerino inquadrato mentre si sistema l’abito: “Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me. ciao nonno”. “Senza volerlo, mio nonno mi ha spronato fin da piccolo a cercare, con lo sguardo, la verità delle cose, i piccoli segreti che custodiscono, le storie che nascondono. Mi ha insegnato a guardare le stelle.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me. Ciao nonno”: Giuseppe Giofrè in lutto Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Giuseppe Giofré saluta l’ultima volta nonno Stidda: “La stella più luminosa che il cielo possa custodire”Giuseppe Giofré saluta per l'ultima volta nonno Stidda, una figura per lui fondamentale, a cui ha dedicato anche il suo libro. Giuseppe Giofrè, l’ultimo saluto all’amato nonno “Stidda”: “Nel mio cuore sei ancora qui”Il video condiviso da Giuseppe Giofrè per salutare per l’ultima volta l’amato nonno “Stidda” dice tutto: il nonno è vestito elegante, poi uno sguardo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Giuseppe Giofré saluta l'ultima volta nonno Stidda: La stella più luminosa che il cielo possa custodire. Giuseppe Giofrè, l’ultimo saluto all’amato nonno Stidda: Nel mio cuore sei ancora quiCon un video su Instagram, Giuseppe Giofrè ha salutato l’amato nonno Stidda, che per lui ha rappresentato tutto ... dilei.it Giuseppe Giofré saluta l’ultima volta nonno Stidda: La stella più luminosa che il cielo possa custodireGiuseppe Giofré saluta per l'ultima volta nonno Stidda, una figura per lui fondamentale, a cui ha dedicato anche il suo libro ... fanpage.it