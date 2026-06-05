Nel monastero di Subiaco esiste il Corridoio del Diavolo | dove si trova l’inquietante immagine di Lucifero

Nel monastero di Subiaco si trova il “Corridoio del Diavolo”, un passaggio noto per ospitare un’immagine di Lucifero. Situato al Sacro Speco, uno dei luoghi più visitati del Lazio, il corridoio ha attirato l’attenzione di pellegrini e turisti che si recano sul sito. La presenza dell’immagine è documentata all’interno di questo passaggio, che fa parte di un complesso monastico storico.

Al Sacro Speco di Subiaco, uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, esiste un passaggio dal nome in grado di accendere la curiosità di tutti i pellegrini e i visitatori: il “ Corridoio del Diavolo ”. Tra chiese sovrapposte, grotte, affreschi e scale scavate nella spiritualità benedettina, questo stretto ambiente custodisce un’immagine inquietante di Lucifero, ancora oggi capace di colpire chi la scorge durante la visita. Il Sacro Speco di Subiaco, tra roccia viva e affreschi spunta il “corridoio del Diavolo”. Il Monastero di San Benedetto di Subiaco, noto anche come Sacro Speco, sorge aggrappato alla parete rocciosa del Monte Taleo. È qui che, secondo la tradizione, Benedetto da Norcia visse per tre anni in eremitaggio, in una grotta poi trasformata nel cuore sacro del complesso. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Il MONASTERO di SUBIACO (RM), SCAVATO nella ROCCIA -

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