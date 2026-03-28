Nel Lago di Como si trova un luogo noto come il Bosco delle Fate, un'area che molti visitatori raggiungono per le sue caratteristiche particolari. Si tratta di un bosco situato in una località accessibile tramite un percorso pedonale, che permette di immergersi in un ambiente che di primo acchito appare come un angolo di primavera anticipata. La posizione e le modalità di arrivo sono state documentate da vari siti dedicati al turismo locale.

C’è un angolo del Lago di Como dove la primavera sembra arrivare prima, e dove il bosco si trasforma in qualcosa di più di una semplice passeggiata. Succede sopra Pigra, piccolo balcone naturale affacciato sul lago, dove tra alberi e sentieri prende vita il Bosco delle Fate. Un luogo che unisce natura e immaginazione, perfetto per una gita diversa dal solito. Il percorso si sviluppa nei dintorni del belvedere di Pigra, in Alta Valle Intelvi, ed è adatto praticamente a tutti. Camminando nel bosco ci si accorge presto che non è una passeggiata qualunque: tra gli alberi compaiono piccole casette, incisioni nel legno, dettagli che sembrano raccontare storie e invitano a guardarsi intorno con più attenzione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lago di Como, esiste davvero il Bosco delle Fate: dove si trova e come arrivarci

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