Nel 2025 sono crollati gli affari privati di Alfonso Signorini colpito dai bombardamenti mediatici di Fabrizio Corona

Nel 2025, gli affari di Alfonso Signorini sono crollati. La sua società, Callas55 srl, ha visto il fatturato dimezzarsi rispetto all’anno precedente, passando da 605 mila euro a circa 302 mila. La riduzione dei ricavi si è verificata dopo un intenso periodo di copertura mediatica, con articoli e servizi che hanno coinvolto il personaggio e le sue attività private.

Nel 2025 sono crollati gli affari privati di Alfonso Signorini. Il fatturato della sua Callas55 srl si è dimezzato, scendendo dai 605.102 euro del 2024 a 301.294 euro. Ancora peggio sono andati i guadagni, crollati da 340.633 a 49.056 euro. Prosciugate anche le disponibilità liquide della società: dei 263.068 euro dell’anno precedente sono restati in cassa solo 17.257 euro. Anche la sua società fondata nel marzo 2023 evidentemente è stata terremotata dall’attacco di Fabrizio Corona nell’anno nero di Signorini, costretto ad autosospendersi da Mediaset e a lasciare la direzione editoriale del settimanale Chi. Era andata molto meglio nell’anno di esordio, nonostante soli otto mesi di attività. 🔗 Leggi su Open.online

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