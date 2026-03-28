Fabrizio Corona e Alfonso Signorini | Una nuova puntata in arrivo

Una nuova puntata è in arrivo tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Corona, pur non essendo un giornalista, ha il diritto di critica, ma un sequestro urgente e totale dei contenuti pubblicati su un sito dedicato a Signorini è stato contestato. La questione riguarda la legittimità della misura adottata, in relazione alla libertà di espressione di Corona.

Fabrizio Corona gode del diritto di critica anche se non è un giornalista. E quindi il sequestro urgente e integrale dei contenuti di Falsissimo dedicati ad Alfonso Signorini viola in parte la libertà di espressione. Questo, scrive oggi Il Giornale, dice il tribunale di Milano che in una nuova ordinanza ha riformato la decisione del 26 gennaio scorso. Secondo i giudici resta in piedi l’ordine di rimuovere dal web i contenuti offensivi, come la frase «lurido porco» o gli scatti con nudità. Ma tutto il resto potrà restare online. E Corona annuncia una nuova puntata di Falsissimo su Signorini. Corona vs Signorini. La prima sezione civile del tribunale presieduta dal giudice Andrea Borrelli è una «parziale vittoria», secondo Ivano Chiesa e gli altri legali di Corona. 🔗 Leggi su Open.online

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