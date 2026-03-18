Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa per esporre i dati di MFE e ha affrontato vari argomenti tra cui Fabrizio Corona, Alfonso Signorini, il Grande Fratello, Striscia la Notizia e il Referendum. Durante l'evento ha fornito aggiornamenti e commenti su queste tematiche, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. L'incontro si è concentrato sulla presentazione di informazioni e fatti legati alle ultime settimane.

Pier Silvio Berlusconi incontra la stampa per fare il consueto punto della situazione di quello che concerne i dati di MFE e non solo. Il numero uno di Mediaset affronta anche temi scottanti e che hanno tenuto banco in questi mesi, come il caso Corona-Signorini. L’incontro è servito anche per fare il punto della situazione sui dati d’ascolto tv, e sul futuro di format come Striscia la Notizia e il Grande Fratello Vip. Il primo pensiero dell’amministratore delegato del gruppo televisivo va però alla situazione internazionale e alla guerra in atto. Pier Silvio ha anche parlato del prossimo referendum dichiarando che il suo voto sarà per il sì. Pier Silvio Berlusconi, Conferenza stampa del 18 marzo: ricavi e pubblicità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi parla di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini, Grande Fratello, Striscia la Notizia e Referendum

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