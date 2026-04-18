Olympiade passato e presente Il tempo rivisto dalla danza

Al Teatro Sociale di Como si svolge uno spettacolo che unisce passato e presente attraverso la danza, trasformando il palco in una pista di atletica senza tempo. Le linee sul pavimento assumono il ruolo di traiettorie, mentre il suolo stesso si fa campo di movimento e slancio. L’evento mette in scena un percorso che collega diverse epoche, utilizzando il corpo e i movimenti come strumenti di narrazione e rappresentazione.

Il palco del Teatro Sociale di Como si trasforma in una pista di atletica senza tempo, dove linee diventano traiettorie, il suolo un campo di slancio. Martedì 21 aprile alle 20.30, la Stagione Danza propone Olympiade con Ballet de L’Opéra Grand Avignon. All’interno della Stagione Fairplay, dedicata allo sport e ai Giochi Olimpici, arriva lo spettacolo prodotto in occasione dei Giochi Olimpici Estivi Parigi 2024: attraverso le coreografie ideate da Antonio De Rosa e Mattia Russo, gli artisti danzano la possibilità di un nuovo rapporto con il tempo: il passato e il presente si susseguono senza che nessuna dimensione possa prevalere o essere successiva all’altra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olympiade, passato e presente. Il tempo rivisto dalla danza Exiled heiress returns! From slums to high society, she saves a CEO who falls for her. Notizie correlate Custodie del tempo: segreti, essenze, cure. Il benessere tra passato e presente al Museo CampanoSabato 11 aprile dalle 19 alle 21 le educatrici museali accompagneranno gli ospiti in un’esperienza intensa, arricchita dagli interventi coreografici... Il paesaggio appenninico tra passato e presenteOggi alle ore 12 presso il Centro Laudato Si’ di Bismantova, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano inaugura la mostra ’Paesaggio Appennino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Olympiade, passato e presente. Il tempo rivisto dalla danza; Ballet de l’Opéra Grand Avignon al Ristori con Olympiade dei Kor’sia; Olympiade, il Ballet de l'Opéra Grand Avignon in prima nazionale al Ristori; BALLET DE L'OPÉRA GRAND AVIGNON. Olympiade, passato e presente. Il tempo rivisto dalla danzaIl palco del Teatro Sociale di Como si trasforma in una pista di atletica senza tempo, dove linee diventano traiettorie, ... ilgiorno.it Olympiade: tre date in Lombardia con il Ballet de l'Opéra Grand AvignonSpirito e atmosfera a cinque cerchi sono la cornice metaforica entro la quale si muovono i danzatori, sulla scena in una pista di atletica ... ilgiorno.it 19/04/2026: “Olympiade”. Torna sul palco del ‘de Silva’ una compagnia ha già conquistato in passato il pubblico rhodense: il Ballet de l’Opéra Grand Avignon. Una pista di atletica senza tempo diventa il luogo in cui danza e pensiero si incontrano. Movimenti fl - facebook.com facebook