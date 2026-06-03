Durante il Neil Young Day a Castelnuovo Rangone, il parco si anima con esibizioni di musicisti che interpretano sia brani acustici che elettrici in diverse sessioni della giornata. La manifestazione si conclude con una cena solidale, i cui proventi saranno destinati a una causa benefica locale. La giornata si svolge all'aperto, coinvolgendo il pubblico in un evento musicale e di solidarietà.

Chi suonerà i brani acustici e quelli elettrici durante la giornata?. Come verranno utilizzati i proventi della cena solidale organizzata nel parco?. Quali artisti porteranno sul palco il sound del supergruppo CSN&Y?. Dove si svolgeranno i set musicali tra il pomeriggio e la sera?.? In Breve Set acustici con Ellen River e Max Spada al Chiosco La Nena dalle 17:00.. Cena con prodotti locali organizzata dalla Pubblica Assistenza alle ore 19:00.. Main Stage con 5 Way Street e Chris Horses dalle 20:30.. Collaborazione tra Giampaolo Corradini, Antonio Boschi di A-Z Blues e Muzik Station.. Il rock di Neil Young torna a Castelnuovo Rangone sabato 13 giugno 2026 al Parco John Lennon. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rock a Castelnuovo Rangone: il Neil Young Day accende il parco

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