L'estate porta un calendario di eventi organizzati da Ater in tutta l'Emilia-Romagna, coinvolgendo borghi, zone dell’Appennino, le aree lungo il fiume Po e i centri urbani. La programmazione include spettacoli di musica e rappresentazioni teatrali distribuiti in diversi luoghi della regione. L’iniziativa interessa sia le aree rurali che le zone centrali delle città, senza specificare date o dettagli sui singoli eventi.

Tocca tutti i luoghi dell’Emilia-Romagna. Dai borghi all’Appennino, lungo il Po o nel cuore delle città. Teatro, spettacoli per famiglie, cine-concerti, dj set, animazioni di piazza e tanto altro nel lungo cartellone che raccoglie i festival e le diverse rassegne di Ater Fondazione. Si parte con il festival Argini, in programma da domani al 26 settembre, che trasforma le sponde del Po in un grande palcoscenico: spettacoli in piazza, teatro di strada e per famiglie nei borghi, suoni elettro-folk su motonavi, concerti al Museo del Po, dj set. Quello che Natalino Mingrone, presidente di Ater, chiama "un disegno comune e stimolante". Una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nei borghi e lungo l’Appennino. L’estate di Ater tra musica e teatro

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