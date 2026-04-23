L'amministrazione di Montesilvano ha annunciato un calendario di 180 eventi previsti tra il lungomare e i borghi per l’estate 2026. La programmazione comprende iniziative di musica, intrattenimento e attività culturali che si svolgeranno in diverse location della città. La pianificazione riguarda sia spazi all’aperto lungo il mare sia aree più caratteristiche nei quartieri storici. I dettagli sui singoli eventi saranno comunicati prossimamente.

? Cosa sapere L'amministrazione di Montesilvano programma 180 eventi tra lungomare e borgo per l'estate 2026.. Il piano mira a potenziare l'indotto turistico e commerciale fino a settembre prossimo.. Il sindaco De Martinis e l’assessore Pompei hanno svelato il piano per l’estate 2026 a Montesilvano, con oltre 180 appuntamenti che trasformeranno il lungomare e il borgo del Colle in un palcoscenico continuo tra musica, cultura e tradizioni locali. La programmazione estiva punta a coprire ogni serata dei prossimi due mesi, coinvolgendo diverse fasce d’età attraverso una varietà di proposte che spaziano dai concerti ai festival enogastronomici. L’amministrazione comunale ha investito risorse per consolidare la vocazione turistica della città, puntando su un lavoro di squadra tra uffici pubblici e realtà associative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano estate 2026: 180 eventi tra musica, borghi e mare

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