Negoziante accoltellato più volte durante una rissa | altre cinque persone coinvolte

Notizia in breve

Un negoziante è stato accoltellato più volte durante una rissa il 30 maggio a Torre del Greco. Sei persone sono state coinvolte nell'aggressione. I Carabinieri hanno denunciato altre cinque persone legate all'episodio. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'aggressione e i ruoli di ciascuno.