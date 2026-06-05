Negoziante accoltellato più volte durante una rissa | altre cinque persone coinvolte

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un negoziante è stato accoltellato più volte durante una rissa il 30 maggio a Torre del Greco. Sei persone sono state coinvolte nell'aggressione. I Carabinieri hanno denunciato altre cinque persone legate all'episodio. La vittima è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'aggressione e i ruoli di ciascuno.

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Altre cinque persone sono state denunciate dai Carabinieri per la violenta aggressione subita da un negoziante lo scorso 30 maggio a Torre del Greco. Si tratta di due 18enni e un 22enne già noti alle forze dell’ordine e di due incensurati di 22 e 19 anni, che risponderanno di rissa e concorso in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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