L' inchiesta sugli arbitri | gli indagati sono cinque Ma le persone coinvolte sarebbero di più

Sono cinque le persone indagate nell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, anche se si ipotizza che il numero totale di coinvolti potrebbe essere superiore. Le accuse riguardano presunte irregolarità legate a frodi sportive, con alcune contestazioni che coinvolgono più soggetti contemporaneamente. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui nomi o sul ruolo delle altre persone interessate.

Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell’inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con «più persone». In Procura si respira un clima di tensione, che sembra legato alla gestione dell’indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell’ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo. In realtà, dal 25 aprile, giorno dell’arrivo delle notifiche degli inviti a comparire a Rocchi e Gervasoni, non c'è stata alcuna nota ufficiale....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'inchiesta sugli arbitri: gli indagati sono cinque. Ma le persone coinvolte sarebbero di più Notizie correlate Inchiesta sugli arbitri, 5 gli indagati noti ma gli iscritti sono di piùSi allarga l'inchiesta sulla "nuova Calciopoli", che vede coinvolto il designatore degli aribtri Gianluca Rocchi, subito dimessosi. Inchiesta arbitri, il legale di Rocchi: “Contestazioni non chiare. Si parla di concorso di più persone, ma non sono indicate”“Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'; Inchiesta arbitri, l’esposto da cui è partita l’indagine. Rocca: Chi di spada ferisce...; Arbitri nella bufera: il legale di Rocchi, presto per dire se risponderemo o no al pm. La versione di Chinè. Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it Bufera sugli arbitri, Rocchi e l'Inter si difendonoPerché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non 'bussa' ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (...) errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionat ... ansa.it BUFERA SUGLI ARBITRI | Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sporti x.com “Una scelta non dovuta” - Inchiesta sugli arbitri: segui il LIVE - facebook.com facebook