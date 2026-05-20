Violenta rissa in un locale durante un evento musicale coinvolte 30 persone a Otranto | il provvedimento
Durante un evento musicale in un locale di Otranto, si è verificata una rissa che ha coinvolto circa 30 persone. In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale per 20 giorni. La misura mira a ripristinare la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico nella zona. La rissa ha causato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le procedure previste dalla legge.
L’attività di un noto locale di Otranto ha ricevuto una sospensione per 20 giorni a seguito di una rissa scoppiata durante un evento musicale. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, è stato notificato ai titolari dell’esercizio pubblico, con finalità preventive e cautelari per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il provvedimento a Otranto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività è stata decisa dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di interrompere situazioni considerate pericolose per l’ordine pubblico. Il provvedimento amministrativo, della durata di 20 giorni, ha carattere preventivo e mira a garantire la sicurezza dei cittadini e la regolarità delle attività economiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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