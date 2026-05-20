Violenta rissa in un locale durante un evento musicale coinvolte 30 persone a Otranto | il provvedimento

Durante un evento musicale in un locale di Otranto, si è verificata una rissa che ha coinvolto circa 30 persone. In seguito all’incidente, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività del locale per 20 giorni. La misura mira a ripristinare la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico nella zona. La rissa ha causato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le procedure previste dalla legge.

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