Negozi chiusi e l' attesa del rilancio | cosa sta succedendo nel primo centro commerciale di Monza

Nel primo centro commerciale di Monza, i negozi sono tutti chiusi e le luci sono spente. Le vetrine vuote e i corridoi deserti raccontano di un rilancio ancora in fase di attesa. Chi lo ha frequentato in passato si ritrova ora a camminare tra spazi abbandonati, con un senso di nostalgia e delusione. La struttura rimane inattiva, in attesa di una nuova fase di riqualificazione.

Ritornarci, dopo anni di assenza, è un tuffo al cuore. Per chi quel centro commerciale lo ha visto nascere e svilupparsi, oggi la passeggiata lascia l’amaro in bocca. Appena si entra non ci sono più le luci e i rumori del grande supermercato (prima Auchan e poi Bennet), con le file alle casse e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Perché i NEGOZI CINESI stanno chiudendo in ITALIA

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