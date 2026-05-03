Che cosa sta succedendo davvero nei negozi di proprietà del Comune

Negli ultimi tempi, alcuni negozi di proprietà comunale hanno registrato cambiamenti nelle loro attività e nella gestione. Le librerie indipendenti, in particolare, mantengono un rapporto stretto con il quartiere, conoscendo nomi e abitudini dei clienti abituali. Questi locali rappresentano spesso punti di riferimento per le comunità locali, grazie alla loro familiarità e presenza costante nelle zone in cui sono inseriti.

Quello che accomuna le librerie indipendenti è il legame con il quartiere circostante. Spesso si conoscono nomi e abitudini di chi entra in negozio. Sembrano piccole comunità. A Milano esistono almeno una trentina di librerie indipendenti. Sono realtà molto diverse l’una all’altra, che devono.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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