Green Pea chiusi i negozi nel centro commerciale di Oscar Farinetti a Torino | Adesso arrivano le banche

Dopo circa cinque anni e mezzo dalla sua apertura, i negozi all’interno del centro commerciale dedicato alla sostenibilità a Torino sono stati chiusi. La struttura, creata da un noto imprenditore, non ospita più attività commerciali e si prepara a una trasformazione definitiva. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore, con l’intenzione di far spazio a nuove iniziative legate al settore bancario.

A cinque anni e mezzo dall’inaugurazione, sembra ormai svanito il sogno di Green Pea. Il centro commerciale dedicato al rispetto e alla sostenibilità avviato da Oscar Farinetti e dalla sua famiglia a Torino, in via Nizza, non ha più negozi ed è pronto a cambiare faccia per sempre. La crisi del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Desertificazione commerciale, in 13 anni chiusi 120 negozi in centro. Ecco l'analisi di ConfcommercioLatina tiene bene, è terzultima su 120 comuni nella classifica stilata nell’analisi “Città e demografia d’impresa”.

Caos in centro. Negozi chiusi entro le 19.30Troppi episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica da parte di gruppi che bevono e bivaccano nelle ore serali e notturne in alcune aree...

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Addio al supermercato dell’ambiente di Torino: Green Pea si trasforma in hub di uffici e grandi eventi x.com

Dopo le scosse nazionali, dal caso Delmastro alla grana Santanché fino alla sconfitta referendaria, e le crepe piemontesi l'obiettivo è rappattumare un partito allo sbando. Lunedì eletti precettati al Green Pea. Incontro a porte chiuse, al riparo da orecchie indisc - facebook.com facebook