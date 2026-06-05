Neal Maupay, attaccante di 29 anni, ha espresso ottimismo riguardo alla stagione del Tottenham Hotspur, sottolineando le potenzialità della squadra con l’arrivo di un nuovo allenatore. Maupay ha lavorato in passato con l’attuale tecnico in un club francese e ritiene che i tifosi possano aspettarsi un miglioramento rispetto alle stagioni precedenti. Le sue parole suggeriscono fiducia nelle capacità della squadra di migliorare sotto la guida dell’allenatore italiano, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie o sui risultati attesi.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il ventinovenne Neal Maupay ha lavorato con Roberto De Zerbi al Marsiglia e crede che i tifosi degli Spurs possano essere ottimisti su una stagione molto migliore nella prima stagione completa in carica dell’italiano. Ha detto QuattroQuattroDue: “Devo dire che ho grandi speranze per lui e per il Tottenham per la prossima stagione. Gioco per lui da una stagione e mezza e credo che tra qualche anno sarà un top manager a livello mondiale. Di questo sono convinto”. L’intervista con Neal è stata organizzata da YRDS. Neal Maupay è un tifoso dell’allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi festeggia il mantenimento del Tottenham in Premier League dopo la vittoria sull’Everton (Credito immagine: Getty Images) “La parte più difficile per me è stata mantenere il Tottenham in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Neal Maupay ha “grandi speranze” per il Tottenham Hotspur mentre l’attaccante rivela le ambizioni della Premier League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I proprietari del Tottenham Hotspur fanno grandi promesse per il futuroI proprietari del Tottenham Hotspur hanno confermato il mantenimento dello status di massima serie nel finale della Premier League, concludendo una...

West Ham – Wolves 4-0: resoconto, risultato, gol mentre Mavropanos e Castellanos portano il Tottenham nella zona retrocessione della Premier LeagueIl West Ham ha battuto i Wolves con un risultato di 4-0 nel match disputato al London Stadium, con due reti di Castellanos e altrettante di...

Maupay approva De Zerbi al Tottenham: Respira calcio 24 ore su 24, ma c'è un'incognitaNonostante un periodo difficile all'Olympique Marsiglia, Neal Maupay ha dimostrato di non avere rancore con i francesi e con il suo ex tecnico. L'attaccante ha infatti speso parole cariche di stima ... tuttomercatoweb.com

Il Siviglia ha il suo nuovo attaccante: dal Marsiglia arriva in prestito Neal MaupayNeal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove ... tuttomercatoweb.com