i proprietari del tottenham hotspur fanno grandi promesse per il futuro

I proprietari del Tottenham Hotspur hanno confermato il mantenimento dello status di massima serie nel finale della Premier League, concludendo una stagione difficile. La squadra ha ottenuto la salvezza nell’ultima giornata, evitando la retrocessione. La notizia è stata diffusa online e rappresenta una vittoria per il club dopo mesi di incertezze. La stagione si è conclusa con il Tottenham ancora in Premier League, senza retrocessione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lo status di massima serie del Tottenham Hotspur è stato mantenuto nell’ultima giornata della stagione di Premier League, ponendo fine a una stagione torrida. Dopo mesi di sofferenza sotto la guida di Thomas Frank, il Tottenham si è ritrovato in una vera battaglia per la retrocessione negli ultimi mesi della stagione. Anche il tutto è andato dritto al limite, con una vittoria sull’Everton lo scorso fine settimana che è stata appena sufficiente per tenere i Lilywhites fuori dalla zona di rilascio della Premier League, a spese del West Ham. Potrebbe piacerti I tifosi del Tottenham Hotspur hanno portato la squadra oltre il limite nella battaglia per la retrocessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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